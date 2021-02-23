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Жену наркобарона Эль Чапо задержали в США 

Газета.Ru 1 час назад
Жену наркобарона Эль Чапо задержали в США
Фото: РИА Новости
Жену мексиканского наркобарона Эль Чапо задержали в США по подозрению в наркоторговле. 31-летнюю Эмму Коронел Айспуро взяли под стражу в вашингтонском международном аэропорту Даллеса, сообщает телеканал «360».
Власти США считают, что она причастна к руководству сетью по распространению наркотических веществ
Муж Айспуро, 63-летний Хоакин Гусман по прозвищу Эль Чапо, сейчас отбывает пожизненный срок за наркоторговлю. Наркобарона, который возглавлял наркокартель «Синалоа», называют одним из самых известных преступников современности. США обвиняет его в контрабанде на территорию сотен тонн кокаина в течение 25 лет, а также в изнасилованиях несовершеннолетних и убийствах — как конкурентов, так и сообщников.
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Происшествия , В мире , Хоакин Гусман , Синалоа , США
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