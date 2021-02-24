В Киеве произошли столкновения полиции с националистами 

В Киеве возле офиса Зеленского начались столкновения полиции с националистами. Они пришли выразить поддержку своему соратнику Сергею Стерненко — экс-главе одесской ячейки «Правого сектора»*, приговорённому к семи годам тюрьмы за похищение человека. Радикалы пытались прорваться на территорию офиса президента. По информации ТАСС, собрались около 3 тыс. человек. В результате противостояния пострадали несколько полицейских, открыто уголовное дело. Задержаны 17 человек.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).