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В Киеве произошли столкновения полиции с националистами 

RT на русском и ещё 4 8 минут назад
В Киеве произошли столкновения полиции с националистами
Фото: ТАСС
В Киеве возле офиса Зеленского начались столкновения полиции с националистами. Они пришли выразить поддержку своему соратнику Сергею Стерненко — экс-главе одесской ячейки «Правого сектора»*, приговорённому к семи годам тюрьмы за похищение человека. Радикалы пытались прорваться на территорию офиса президента. По информации ТАСС, собрались около 3 тыс. человек. В результате противостояния пострадали несколько полицейских, открыто уголовное дело. Задержаны 17 человек.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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Происшествия , В мире , Киев
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