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Кусок мусора спас жизнь упавшему за борт моряку 

Lenta.ru 1 час назад
Кусок мусора спас жизнь упавшему за борт моряку
Фото: РИА Новости
В Тихом океане кусок морского мусора помог спастись моряку, упавшему за борт с сухогруза. Об этом сообщает издание Stuff NZ.
52-летний моряк Видам Перевертилов с командой был на борту грузового корабля Silver Supporter, который следовал из Таурангоя к острову Питкэрн. 16 февраля после окончания смены мужчине стало жарко, у него закружилась голова, и он пошел на палубу, чтобы прийти в себя. В какой-то момент Перевертилов потерял сознание и упал в воду.
Несколько часов моряк старался не терять боевой дух и держаться на плаву. Когда с восходом солнца его силы оказались на исходе, он увидел недалеко от себя черную точку. В нескольких километрах от Видама был старый рыболовный буй, который помог моряку продержаться еще шесть часов, пока за ним не вернулся сухогруз, обнаруживший пропажу члена экипажа.
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