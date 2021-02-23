Кусок мусора спас жизнь упавшему за борт моряку 

В Тихом океане кусок морского мусора помог спастись моряку, упавшему за борт с сухогруза. Об этом сообщает издание Stuff NZ.

52-летний моряк Видам Перевертилов с командой был на борту грузового корабля Silver Supporter, который следовал из Таурангоя к острову Питкэрн . 16 февраля после окончания смены мужчине стало жарко, у него закружилась голова, и он пошел на палубу, чтобы прийти в себя. В какой-то момент Перевертилов потерял сознание и упал в воду.

Несколько часов моряк старался не терять боевой дух и держаться на плаву. Когда с восходом солнца его силы оказались на исходе, он увидел недалеко от себя черную точку. В нескольких километрах от Видама был старый рыболовный буй, который помог моряку продержаться еще шесть часов, пока за ним не вернулся сухогруз, обнаруживший пропажу члена экипажа.