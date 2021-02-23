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Блогер из Волгограда сплясал босиком на братской могиле 

Ирина Лебедева 1 час назад
Блогер из Волгограда сплясал босиком на братской могиле
Фото: TikTok
В сеть попало очень странное видео из TikTok.
Действо происходит у подножия статуи «Родина-мать» на братской могиле Мамаева Кургана.
В кадре появляется раздетый до пояса молодой человек, он снимает обувь и носки и начинает прыгать и кривляться.
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На месте съемки, кстати, есть табличка: «По братской могиле не ходить. Здесь захоронены 34 505 человек».
Ролик был выложен на страничке Кирилла Ежова. Сейчас видео оттуда удалено, но оно уже разлетелось по сети.
Кирилл говорит, что запечатлен именно он, но отрицает, что дело происходило на Мамаевом кургане. По его словам, у него есть враг, который только и мечтает его подставить.

«У меня есть один подписчик, он психически невменяем. Я на неделе напишу на него заявление, потому что он пять месяцев за мной следит и не дает мне покоя», — приводит слова Кирилла портал V1.RU.

Тем временем, в музей-заповедник «Сталинградская битва» отправлен запрос, чтобы выяснить, попал ли данный инцидент на видеокамеры.
Как ранее писал «Рамблер», в Кирове возле Вечного огня, установленного в честь павших героев Великой отечественной войны, блогерши решили снять ролик для социальной сети Tiktok.
Две девушки забрались на монумент и позировали для третьей подруги, которая снимала все происходящее на видео.
Тиктокерши попытались изобразить тверк и крутили попами прямо над огнем.
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Происшествия , V1.Ru
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