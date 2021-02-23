В ярославской колонии началась внеплановая проверка 

"При изучении опубликованных видеозаписей установлено, что часть сотрудников уже привлечены к уголовной ответственности, часть уволена из органов уголовно-исполнительной системы. До объективного выяснения обстоятельств часть сотрудников учреждения будет временно отстранена от выполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении.