В ярославской колонии началась внеплановая проверка 

Внеплановая проверка началась в ярославской исправительной колонии №1 после публикации видео с издевательствами над заключенными, сообщает пресс-служба УФСИН России по Ярославской области.
Во вторник "Новая газета" опубликовала видео, где, как сообщается, сотрудники УФСИН в колонии №1 избивают двоих осужденных. Одного из них, полуобнаженного, они заставляют лечь на стол и избивают дубинками. По сведениям издания, этот осужденный уже отбыл срок и вышел на свободу. Во втором случае сотрудники колонии требуют от также полуобнаженного осужденного, чтобы он присел, тот говорит, что не может. Тогда его силой кладут на стол и избивают. Газета утверждает, что после побоев осужденный попал в больницу и вскоре скончался. На основании этих публикаций региональный СУСК возбудил уголовное дело, а местная прокуратура начала проверку.
"При изучении опубликованных видеозаписей установлено, что часть сотрудников уже привлечены к уголовной ответственности, часть уволена из органов уголовно-исполнительной системы. До объективного выяснения обстоятельств часть сотрудников учреждения будет временно отстранена от выполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что в настоящий момент в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области представителями аппарата управления осуществляется внеплановая проверка.
В отношении всех лиц, запечатленных на видеозаписях из ярославской ИК-1, проводится тщательное расследование, сообщает региональное УФСИН.