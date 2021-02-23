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Москва

Ехавшая по вызову скорая застряла в снегу в Москве 

Ирина Лебедева 21 минуту назад
В засыпанной снегом Москве уже расчищены основные транспортные артерии. А небольшие, нестратегические переулки и улочки, и тем более, придомовые территории, до сих пор остаются непроезжими.
Так, в районе Фили-Давыдково детская скорая помощь застряла во дворе жилого дома № 55, корпус 2, расположенного на Кастанаевской улице, сообщает телеграм-канал Mash.
Чтобы вызволить автомобиль из снежного плена, водителю «Скорой» пришлось собирать команду из местных жителей и прохожих.
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Как ранее писал «Рамблер», на Сахалине лавина накрыла карету скорой помощи. Автомобиль ехал по вызову вместо другой кареты скорой помощи, которая тоже застряла в снегу. На месте встречи их настигла лавина, один из автомобилей оказался полностью под снегом.
Происшествия , Видео
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