Ехавшая по вызову скорая застряла в снегу в Москве 

В засыпанной снегом Москве уже расчищены основные транспортные артерии. А небольшие, нестратегические переулки и улочки, и тем более, придомовые территории, до сих пор остаются непроезжими.
Так, в районе Фили-Давыдково детская скорая помощь застряла во дворе жилого дома № 55, корпус 2, расположенного на Кастанаевской улице, сообщает телеграм-канал Mash.
Чтобы вызволить автомобиль из снежного плена, водителю «Скорой» пришлось собирать команду из местных жителей и прохожих.
Как ранее писал «Рамблер», на Сахалине лавина накрыла карету скорой помощи. Автомобиль ехал по вызову вместо другой кареты скорой помощи, которая тоже застряла в снегу. На месте встречи их настигла лавина, один из автомобилей оказался полностью под снегом.