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Авария на газопроводе под Оренбургом затронула более 10 тысяч жителей 

ТК «Звезда» и ещё 4 23 минуты назад
Взрыв газопровода под Оренбургом затронул 10 тысяч жителей
Фото: РИА Новости
Более 10 тысяч абонентов коснулось ЧП с разрывом магистрального газопровода в Оренбургской области. В домах наблюдается снижение подачи газа, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
По предварительной информации, повреждены два магистральных трубопровода, уточнил глава региона.

«По магистральной части произошли переключения. По низкой части, а мы наблюдаем что порядка 10 700 абонентов сегодня подвержены снижению подачи газа в дома, есть проблемы», — сказал он.

Паслер добавил, что ситуация сейчас решается в штабе по ЧС, который работает на месте происшествия. Кроме того, направлены установки, которые смогут питать жителей через газорегуляторные пункты.
Взрыв произошел на магистральном газопроводе под Оренбургом
Ранее сообщалось, что утечку газа, возникшую при разрыве газопровода, удалось ликвидировать.
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Происшествия , Денис Паслер , Оренбургская Область
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