Взрыв газопровода под Оренбургом затронул 10 тысяч жителей

Более 10 тысяч абонентов коснулось ЧП с разрывом магистрального газопровода в Оренбургской области . В домах наблюдается снижение подачи газа, сообщил губернатор региона Денис Паслер

По предварительной информации, повреждены два магистральных трубопровода, уточнил глава региона.

«По магистральной части произошли переключения. По низкой части, а мы наблюдаем что порядка 10 700 абонентов сегодня подвержены снижению подачи газа в дома, есть проблемы», — сказал он.

Паслер добавил, что ситуация сейчас решается в штабе по ЧС, который работает на месте происшествия. Кроме того, направлены установки, которые смогут питать жителей через газорегуляторные пункты.