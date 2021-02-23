Россия прекратила транзит газа в Казахстан

"В 08:49 персоналом [магистрального газопровода Оренбург — Новопсков] отключен участок газопровода от нулевого до 123-го километра магистрального газопровода "Союз" Прекращен транзит газа через ГИС "Алексеевка" на территорию Республики Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург — Новопсков, — говорится в сообщении. — Причина: повреждение газопровода на 108-м километре газопровода "Союз" диаметром 1 400 с возгоранием газа. Пострадавших нет".