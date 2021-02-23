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Москва

Прекращен транзит газа в Казахстан после взрыва на трубопроводе в Оренбургской области 

ТАСС 56 минут назад
Россия прекратила транзит газа в Казахстан
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Транзит газа в Казахстан прекращен после взрыва на участке трубопровода "Союз" в Оренбургской области, сообщается в Telegram-канале Минэнерго РФ.
Уточняется, что газоснабжение потребителей происходит из баллона на газопроводе Оренбург-Новопсков.

"В 08:49 персоналом [магистрального газопровода Оренбург — Новопсков] отключен участок газопровода от нулевого до 123-го километра магистрального газопровода "Союз" Прекращен транзит газа через ГИС "Алексеевка" на территорию Республики Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург — Новопсков, — говорится в сообщении. — Причина: повреждение газопровода на 108-м километре газопровода "Союз" диаметром 1 400 с возгоранием газа. Пострадавших нет".

Взрыв произошел на магистральном газопроводе под Оренбургом
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