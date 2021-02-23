Взрыв произошел на магистральном газопроводе под Оренбургом

"Сегодня, 23 февраля, произошел взрыв на федеральном магистральном газопроводе в Илекском районе. На место выехали спасатели, региональные службы, специалисты минприроды области, газовики, экологи. Сейчас идет мобилизация сил для ликвидации аварии", — говорится в сообщении областного правительства.