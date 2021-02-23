Взрыв произошел на магистральном газопроводе под Оренбургом

Взрыв на федеральном магистральном газопроводе произошел на территории Оренбургской области, идет мобилизация сил для ликвидации аварии, сообщает правительство региона.
"Сегодня, 23 февраля, произошел взрыв на федеральном магистральном газопроводе в Илекском районе. На место выехали спасатели, региональные службы, специалисты минприроды области, газовики, экологи. Сейчас идет мобилизация сил для ликвидации аварии", — говорится в сообщении областного правительства.
Отмечается, что по предварительной информации, газопровод принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".
"В 13.00 (11.00 мск) состоится заседание межведомственного штаба, где выработают необходимые меры для ликвидации ЧС. Работу служб координирует губернатор Оренбургской области Денис Паслер", — дополняется в сообщении.