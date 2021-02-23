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На газопроводе в Оренбургской области произошел взрыв 

РИА Новости 22 минуты назад
Взрыв произошел на магистральном газопроводе под Оренбургом
Фото: РИА Новости
Взрыв на федеральном магистральном газопроводе произошел на территории Оренбургской области, идет мобилизация сил для ликвидации аварии, сообщает правительство региона.

"Сегодня, 23 февраля, произошел взрыв на федеральном магистральном газопроводе в Илекском районе. На место выехали спасатели, региональные службы, специалисты минприроды области, газовики, экологи. Сейчас идет мобилизация сил для ликвидации аварии", — говорится в сообщении областного правительства.

Отмечается, что по предварительной информации, газопровод принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".
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"В 13.00 (11.00 мск) состоится заседание межведомственного штаба, где выработают необходимые меры для ликвидации ЧС. Работу служб координирует губернатор Оренбургской области Денис Паслер", — дополняется в сообщении.

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Происшествия , Денис Паслер , Boeing
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