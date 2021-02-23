21 февраля в Качканаре в Свердловской области произошел взрыв на газопроводе. В результате этого ЧП никто не пострадал, но без газа остались жители 10 тысяч квартир. Администрация области работает над обеспечением домов с печным отоплением дровами или обогревателями. Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения устранить последствия пожара и обеспечить всем необходимым ту часть жителей городского округа, которая временно остались без газа. Котельная, обеспечивающая город, оперативно перешла на мазут, тепло в многоквартирных домах есть. Без газа для приготовления пищи в настоящее время находятся 10,5 тысячи квартир.
Прорыв газопровода в Качканаре сняли на видео
Читайте также