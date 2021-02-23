Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Прорыв газопровода в Качканаре сняли на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
21 февраля в Качканаре в Свердловской области произошел взрыв на газопроводе. В результате этого ЧП никто не пострадал, но без газа остались жители 10 тысяч квартир. Администрация области работает над обеспечением домов с печным отоплением дровами или обогревателями. Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения устранить последствия пожара и обеспечить всем необходимым ту часть жителей городского округа, которая временно остались без газа. Котельная, обеспечивающая город, оперативно перешла на мазут, тепло в многоквартирных домах есть. Без газа для приготовления пищи в настоящее время находятся 10,5 тысячи квартир.
Происшествия , Видео , Евгений Куйвашев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Замёрзший Ниагарский водопад сняли на видео
01:38
Замёрзший Ниагарский водопад сняли на видео
В мире
Прорыв газопровода в Качканаре сняли на видео
01:01
Прорыв газопровода в Качканаре сняли на видео
Происшествия
Видео с места крушения самолета в Мексике
01:02
Видео с места крушения самолета в Мексике
Происшествия
Видео с блогером, облившим Инстасамку зеленкой
04:35
Видео с блогером, облившим Инстасамку зеленкой
Шоу-бизнес
Перевоз целого дома по улицам в США сняли на видео
01:08
Перевоз целого дома по улицам в США сняли на видео
В мире
Видео полета на истребителе Boeing «F-15EX»
00:56
Видео полета на истребителе Boeing «F-15EX»
Армия
Видео поздравления Дмитрия Рогозина с 23 февраля
02:22
Видео поздравления Дмитрия Рогозина с 23 февраля
Общество
Первое видео со звуком Марса от «Perseverance»
00:16
Первое видео со звуком Марса от «Perseverance»
Наука и техника
NASA опубликовало видео посадки «Perseverance»
01:11
NASA опубликовало видео посадки «Perseverance»
Наука и техника
Видео с причинами смерти Екатерины Градовой
02:20
Видео с причинами смерти Екатерины Градовой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение