Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Видео с причинами смерти Екатерины Градовой 

Вадим Дроздов 2 часа назад
22 февраля народная артистка СССР и звезда сериала "Семнадцать мгновений весны" Екатерина Градова скончалась в госпитале во время операции. Об этом сообщила ее дочь Мария Миронова. Причиной госпитализации стал внезапный инсульт. Медики в скором порядке начали делать женщине операцию, однако сердце Градовой не выдержало и остановилось.
Похоронят Екатерину Градову 24 февраля на Троекуровском кладбище. Организацией похорон занимается семья актрисы, родным помогает Марк Варшавер — директор театра "Ленком", где Мария Миронова служит с 1996 года. Екатерине Градовой было 74 года.
В 1982 году Градова получила орден Дружбы народов за заслуги в производстве советских телевизионных фильмов и за активное участие в создании «Семнадцати мгновений весны».
Происшествия , Видео , Мария Миронова , Екатерина Градова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Замёрзший Ниагарский водопад сняли на видео
01:38
Замёрзший Ниагарский водопад сняли на видео
В мире
Прорыв газопровода в Качканаре сняли на видео
01:01
Прорыв газопровода в Качканаре сняли на видео
Происшествия
Видео с места крушения самолета в Мексике
01:02
Видео с места крушения самолета в Мексике
Происшествия
Видео с блогером, облившим Инстасамку зеленкой
04:35
Видео с блогером, облившим Инстасамку зеленкой
Шоу-бизнес
Перевоз целого дома по улицам в США сняли на видео
01:08
Перевоз целого дома по улицам в США сняли на видео
В мире
Видео полета на истребителе Boeing «F-15EX»
00:56
Видео полета на истребителе Boeing «F-15EX»
Армия
Видео поздравления Дмитрия Рогозина с 23 февраля
02:22
Видео поздравления Дмитрия Рогозина с 23 февраля
Общество
Первое видео со звуком Марса от «Perseverance»
00:16
Первое видео со звуком Марса от «Perseverance»
Наука и техника
NASA опубликовало видео посадки «Perseverance»
01:11
NASA опубликовало видео посадки «Perseverance»
Наука и техника
Видео с причинами смерти Екатерины Градовой
02:20
Видео с причинами смерти Екатерины Градовой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение