Видео с причинами смерти Екатерины Градовой 

22 февраля народная артистка СССР и звезда сериала "Семнадцать мгновений весны" Екатерина Градова скончалась в госпитале во время операции. Об этом сообщила ее дочь Мария Миронова. Причиной госпитализации стал внезапный инсульт. Медики в скором порядке начали делать женщине операцию, однако сердце Градовой не выдержало и остановилось.

Похоронят Екатерину Градову 24 февраля на Троекуровском кладбище. Организацией похорон занимается семья актрисы, родным помогает Марк Варшавер — директор театра "Ленком", где Мария Миронова служит с 1996 года. Екатерине Градовой было 74 года.

В 1982 году Градова получила орден Дружбы народов за заслуги в производстве советских телевизионных фильмов и за активное участие в создании «Семнадцати мгновений весны».