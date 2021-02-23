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Москва

Названа возможная причина возгорания двигателя Boeing 777 

Lenta.ru 57 минут назад
Власти США назвали возможную причину ЧП с Boeing в Колорадо
Фото: Reuters
Глава Национального совета по безопасности на транспорте США Роберт Самуолт назвал возможную причину возгорания двигателя авиалайнера Boeing 777. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, данный инцидент мог произойти из-за усталости металла двигателя, то есть накопления повреждений в материале. Он отметил, что происшествие не связано с полным отказом двигателя. Чиновник подчеркнул, что 23 февраля лопасти двигателя Pratt & Whitney PW 4000 будут тщательно изучены специалистами для определения точной причины поломки.
Ранее компания Boeing рекомендовала всем авиалиниям приостановить полеты самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000. Решение было принято в связи с возгоранием одного из таких двигателей в США по время рейса 328 компании United Airlines, после чего было начато расследование происшествия.
21 февраля в американском штате Колорадо на жилой район упали обломки обшивки авиалайнера Boeing 777, двигатель которого загорелся во время полета. Самолет с 241 человеком на борту следовал из Денвера в Гонолулу. Из-за неисправности воздушное судно благополучно вернулось в аэропорт вылета. Некоторые из его обломков упали в парке Коммонс, а также в районах Нортмур и Ред Лиф в Брумфилде, в 20 милях к северу от центра Денвера.
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Происшествия , Boeing , Брумфилд , Гонолулу , США
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