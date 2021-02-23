Пассажирский Boeing 757 совершил аварийную посадку в США

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Самолет следовал из Атланты (штат Джорджия) в Сиэтл (штат Вашингтон). Решение совершить посадку в Юте было принято в целях предосторожности. Имелись опасения, что в работе одного из двигателей возникли неполадки.

Посадка прошла без происшествий. О пострадавших информации не поступало.