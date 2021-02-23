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Boeing 757-200 совершил вынужденную посадку в США из-за возможных проблем с двигателем 

ТАСС и ещё 3 28 минут назад
Пассажирский Boeing 757 совершил аварийную посадку в США
Фото: Reuters
Пассажирский самолет Boeing 757-200 американской авиакомпании Delta Airlines в понедельник совершил вынужденную посадку в аэропорту города Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Об этом сообщил местный телеканал KSL-TV со ссылкой на представителя аэропорта.
Самолет следовал из Атланты (штат Джорджия) в Сиэтл (штат Вашингтон). Решение совершить посадку в Юте было принято в целях предосторожности. Имелись опасения, что в работе одного из двигателей возникли неполадки.
Посадка прошла без происшествий. О пострадавших информации не поступало.
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Происшествия , Boeing , Delta Air Lines , Сиэтл , США , Солт-Лейк-Сити
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