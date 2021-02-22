Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Тюмени

Три члена семьи погибли при пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома по улице Московский тракт в Тюмени . Возгорание произошло в понедельник вечером, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС

"Три члена семьи — мать, отец и взрослый сын 1980 года рождения — погибли при пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома в Тюмени. Пожар был в трехкомнатной квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сообщение о пожаре поступило в 17:07 (15:07 мск). Через 10 минут прибыли пожарные. Были эвакуированы два человека, 18 человек спасены, из них пятеро — дети.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону ТАСС уточнили, что среди рассматриваемых причин пожара и гибели людей — неосторожное обращение с огнем при курении. "Условиями, способствовавшими гибели людей, стали алкогольное опьянение и состояние сна", — добавил собеседник агентства.

Как пишут местные СМИ, погибшие якобы три дня отмечали праздник.