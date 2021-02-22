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В Тюмени семья из трех человек погибла при пожаре в многоэтажном жилом доме 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Тюмени
Фото: РИА Новости
Три члена семьи погибли при пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома по улице Московский тракт в Тюмени. Возгорание произошло в понедельник вечером, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Три члена семьи — мать, отец и взрослый сын 1980 года рождения — погибли при пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома в Тюмени. Пожар был в трехкомнатной квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сообщение о пожаре поступило в 17:07 (15:07 мск). Через 10 минут прибыли пожарные. Были эвакуированы два человека, 18 человек спасены, из них пятеро — дети.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону ТАСС уточнили, что среди рассматриваемых причин пожара и гибели людей — неосторожное обращение с огнем при курении. "Условиями, способствовавшими гибели людей, стали алкогольное опьянение и состояние сна", — добавил собеседник агентства.
Как пишут местные СМИ, погибшие якобы три дня отмечали праздник.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Тюменская Область , Тюмень
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