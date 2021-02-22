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В российском городе нашли тело мужчины без головы и рук 

Lenta.ru 44 минуты назад
Тело мужчины без головы и рук нашли в Волгограде
Фото: РИА Новости
В Тракторозаводском районе Волгограда возле поселка Дачный нашли тело мужчины без головы и рук. Об этом сообщает V1.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Волгоградской области.
Рыбак, обнаруживший вмерзшее в лед тело на берегу Мокрой Мечетки, сразу обратился в полицию. На место событий прибыла следственно-оперативная группа.

«Из толщи льда погибший был извлечен сотрудниками спасательной службы, его тело уже направлено на судебно-медицинскую экспертизу», — сообщили в пресс-службе.

Причина смерти и давность ее наступления устанавливается специалистами. По факту случившегося начата проверка, однако на данный момент характер гибели человека признан некриминальным.

«Тело подверглось гнилостным изменениям и объеданию животными — именно этим объясняется отсутствие конечностей и головы мужчины», — уточнили в СК.

Личность погибшего также устанавливается. Предполагается, что раннее он мог быть объявлен в розыск как пропавший без вести.
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Происшествия , Волгоград , Волгоградская Область
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