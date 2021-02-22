Тело мужчины без головы и рук нашли в Волгограде

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В Тракторозаводском районе Волгограда возле поселка Дачный нашли тело мужчины без головы и рук. Об этом сообщает V1.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Волгоградской области.

Рыбак, обнаруживший вмерзшее в лед тело на берегу Мокрой Мечетки, сразу обратился в полицию. На место событий прибыла следственно-оперативная группа.

«Из толщи льда погибший был извлечен сотрудниками спасательной службы, его тело уже направлено на судебно-медицинскую экспертизу», — сообщили в пресс-службе.

Причина смерти и давность ее наступления устанавливается специалистами. По факту случившегося начата проверка, однако на данный момент характер гибели человека признан некриминальным.

«Тело подверглось гнилостным изменениям и объеданию животными — именно этим объясняется отсутствие конечностей и головы мужчины», — уточнили в СК.

Личность погибшего также устанавливается. Предполагается, что раннее он мог быть объявлен в розыск как пропавший без вести.