Продавцы магазина устроили перестрелку с неизвестными в Москве 

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Москве развернулись настоящие боевые действия между продавцами магазина и группой граждан. Работники торговли стреляли из окон из автомата Калашникова. Их оппоненты применили травматическое оружие. Об инциденте сообщает РЕН ТВ

"Бой" произошел накануне вечером, 21 февраля, в поселении Сосенское. Между сотрудниками магазина на проспекте Магеллана и группой неизвестных произошел конфликт, переросший в перестрелку.

Работники начали стрелять из окна магазина холостыми патронами из автомата Калашникова. Противники с улицы стреляли из травматического оружия.

Двое уличных бойцов пытались скрыться на «Мерседесе», но их задержала полиция. Участниками конфликта стали семь человек.

Пока зачинщик и причины ссоры неизвестны. Пострадавших нет.