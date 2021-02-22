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Продавцы магазина устроили перестрелку с неизвестными в Москве 

Майк Габриелян 54 минуты назад
Продавцы магазина устроили перестрелку с неизвестными в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве развернулись настоящие боевые действия между продавцами магазина и группой граждан. Работники торговли стреляли из окон из автомата Калашникова. Их оппоненты применили травматическое оружие. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.
"Бой" произошел накануне вечером, 21 февраля, в поселении Сосенское. Между сотрудниками магазина на проспекте Магеллана и группой неизвестных произошел конфликт, переросший в перестрелку.
Работники начали стрелять из окна магазина холостыми патронами из автомата Калашникова. Противники с улицы стреляли из травматического оружия.
Двое уличных бойцов пытались скрыться на «Мерседесе», но их задержала полиция. Участниками конфликта стали семь человек.
Пока зачинщик и причины ссоры неизвестны. Пострадавших нет.
Ранее «Рамблер» сообщал, что В Москве после массовой драки задержаны восемь человек.
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Происшествия , РЕН ТВ
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