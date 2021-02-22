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В Швеции выдвинули обвинения по делу в шпионаже в пользу России 

ТАСС 32 минуты назад
В Швеции выдвинули обвинения по делу в шпионаже в пользу России
Фото: Reuters
Прокуратура Швеции предъявила 47-летнему подданному королевства обвинение в шпионаже в пользу России. Об этом говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе ведомства.

"Я утверждаю, что, работая консультантом на прежних местах, он собирал материал для передачи иностранной державе, в данном случае России. То, что ему за это хорошо платили, говорит о том, как русские ценили его информацию", — утверждает в сообщении прокурор Матс Юнгквист.

Обвиняемый был задержан сотрудниками Полиции безопасности Швеции в феврале 2019 года во время встречи в ресторане с сотрудником российского посольства, который, обладая дипломатическим статусом, смог свободно покинуть это место. По словам прокурора, во время задержания у обвиняемого было изъято около 28 тыс. крон (около $3 тыс.).
Сам он является владельцем консультационной компании в области информационных технологий и обладателем докторской степени, которую он получил в одном из наиболее известных технических университетов Швеции. В обвинительном заключении говорится, что обвиняемый незаконно переносил "материал" из рабочих компьютеров в свои собственные, а затем на USB-носители. По утверждению прокурора, эти действия имеют состав преступления и могут представлять угрозу национальной безопасности.
47-летний подозреваемый работал консультантом в компаниях Volvo Cars и Scania. По версии следствия, он передавал информацию из этих двух компаний российскому дипломату. Мужчина отрицает свою вину. Дело будет рассматриваться окружным судом Гётеборга, установленным за шпионаж наказанием является тюремное заключение на срок до шести лет.
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Происшествия , Стокгольм , Швеция
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