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Арестована гендиректор энергетической компании ТГК-2 Пинигина 

BFM.RU и ещё 3 1 час назад
Гендиректору «ТГК-2» предъявили обвинение
Фото: tgc-2.ru
Суд Архангельска арестовал гендиректора крупной энергетической компании ТГК-2 (Территориальная генерирующая компания № 2) Надежду Пинигину. Ее подозревают в злоупотреблениях полномочиями и налоговых махинациях.

«Пинигина отправлена под стражу на два месяца, до 17 апреля», — сообщил «Интерфаксу» представитель суда.

По версии следствия, из-за действий Пинигиной дестабилизирована работа компании «Архоблэнерго», которой причинен значительный материальный ущерб в размере не менее 350 млн рублей. Также образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн рублей. Ее задержали в Москве.
Также суд арестовал второго фигуранта дела — генерального директора «Архоблэнерго» Валерия Заикина.
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Происшествия , Надежда Пинигина , ТГК-2 , Интерфакс , Архангельская Область
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