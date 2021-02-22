Гендиректору «ТГК-2» предъявили обвинение

«Пинигина отправлена под стражу на два месяца, до 17 апреля», — сообщил «Интерфаксу» представитель суда.

По версии следствия, из-за действий Пинигиной дестабилизирована работа компании «Архоблэнерго», которой причинен значительный материальный ущерб в размере не менее 350 млн рублей. Также образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн рублей. Ее задержали в Москве.