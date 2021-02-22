Воронежской области трое мужчин, которые зашли перекусить в кафе, едва не погибли, когда стену рядом с ними снес грузовик.

ЧП, которое по счастливой случайности обошлось без жертв, произошло в селе Большой Самовец Эртильского района. Оно находится на границе с Липецкой и Тамбовской областями.

Очевидцы разместили видео момента, когда MAN въехал в придорожное кафе «Чародейка», которое в основном его посещают дальнобойщики.

Инцидент произошел в половине восьмого вечера, 20 февраля. По словам владельца торговой точки Эдуарда, водитель MAN в тот день ужинал в кафе. Мужчина забыл на кассе минералку и вернулся за ней, оставив грузовик с включенным двигателем.

«Пока он ходил, воздух набрался в тормозную систему, вот машина и поехала. Угодила прямо в окно, но уперлась в крышу. Рассыпалась стена при этом», — цитирует его «КП».

Владелец кафе также рассказал, что поскольку жертв не было, и другие посетители претензии предъявлять не стали, они решили вопрос мировым соглашением.