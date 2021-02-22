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Появилось видео с места ДТП с автобусом с врачами 

Вадим Дроздов 58 минут назад
20 февраля в В подмосковных Химках грузовик врезался в автобус Федерального медико-биологического агентства, перевозивший сотрудников больницы №119. Мужчина за рулем грузового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находились 40 врачей и медработников. В результате ДТП водитель грузовика погиб на месте. Пассажиры автобуса получили незначительные травмы и отказались от госпитализации.
«Один человек погиб, Hyunday Porter не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом», — говорится в заявлении пресс-службы МВД Подмосковья.
11 января самосвал протаранил автобусы с военными в Подмосковье на Новорижском шоссе. В результате инцидента погибли, по данным Минобороны, четыре человека, еще 42 пострадали.
Происшествия , Видео , Федеральное медико-биологическое агентство , МВД , Hyundai
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