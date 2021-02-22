Появилось видео с места ДТП с автобусом с врачами 

20 февраля в В подмосковных Химках грузовик врезался в автобус Федерального медико-биологического агентства , перевозивший сотрудников больницы №119. Мужчина за рулем грузового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находились 40 врачей и медработников. В результате ДТП водитель грузовика погиб на месте. Пассажиры автобуса получили незначительные травмы и отказались от госпитализации.

«Один человек погиб, Hyunday Porter не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом», — говорится в заявлении пресс-службы МВД Подмосковья.

11 января самосвал протаранил автобусы с военными в Подмосковье на Новорижском шоссе. В результате инцидента погибли, по данным Минобороны, четыре человека, еще 42 пострадали.