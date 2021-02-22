Видео с места взрыва газа в Петропавловске 

21 февраля в казахстанском городе Петропавловск в пятиэтажном общежитии произошел взрыв газа. В ЧП пострадали люди. О погибших ничего не сообщалось.

"По предварительным данным, произошел взрыв газа в кафе, которое пристроено к общежитию. На месте создан оперативный штаб. Идет тушение пожара Устанавливается, сколько человек пострадали. Всех жильцов общежития эвакуировали. Кроме того, вынесли животных, которые находились в ветеринарной клинике, расположенной на первом этаже общежития", — сообщил пресс-секретарь службы пожаротушения и аварийно— спасательных работ департамента по ЧС Северо-Казахстанской области Аман Ауесханов.

Территория вокруг здания была оцеплена полицейскими. На машинах скорой помощи увозили пострадавших.