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Видео с места взрыва газа в Петропавловске 

Вадим Дроздов 1 час назад
21 февраля в казахстанском городе Петропавловск в пятиэтажном общежитии произошел взрыв газа. В ЧП пострадали люди. О погибших ничего не сообщалось.
"По предварительным данным, произошел взрыв газа в кафе, которое пристроено к общежитию. На месте создан оперативный штаб. Идет тушение пожара Устанавливается, сколько человек пострадали. Всех жильцов общежития эвакуировали. Кроме того, вынесли животных, которые находились в ветеринарной клинике, расположенной на первом этаже общежития", — сообщил пресс-секретарь службы пожаротушения и аварийно— спасательных работ департамента по ЧС Северо-Казахстанской области Аман Ауесханов.
Территория вокруг здания была оцеплена полицейскими. На машинах скорой помощи увозили пострадавших.
Происшествия , Видео
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