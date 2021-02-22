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Видео с места убийства двух детей в Москве 

Вадим Дроздов 17 минут назад
21 февраля в Москве в одной из квартир 36-летняя Алина Жолобова убила двух своих детей — 3-летнего мальчика и 11-летнюю девочку. Женщина задушила их. После совершения преступления она попыталась покончить жизнь самоубийством. В настоящее время жизнь матери-детоубийцы пытаются спасти медики. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту двойного убийства. Следствию предстоит установить все детали произошедшего. Женщина была обнаружена в одной из комнат двухкомнатной квартиры, ее госпитализировали в реанимацию. В этой же комнате на кроватях лежали тела детей. Было установлено, что давность смерти мальчика и девочки — примерно четыре часа. Также в квартире находился муж женщины — 40-летний мужчина.
Происшествия , Видео , СКР
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