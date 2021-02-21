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Руководство СИЗО Иркутска отстранили от работы после сообщений о пытках 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Руководство СИЗО Иркутска отстранили от работы после сообщений о пытках
Фото: News.ru
Руководителей исправительной колонии № 6 и следственного изолятора № 1 Иркутской области отстранили от работы в ходе проверки, которая была инициирована после новых сообщений о насилии и пытках над арестантами в этих учреждениях. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ ФСИН.

В ходе комплексной проверки сотрудниками ФСИН России выявлен факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осуждённых в отношении осужденного Б. Назначена служебная проверка, на период которой отстранены от работы руководители СИЗО-1 и ИК-6, — приводит ТАСС выдержку из сообщения ведомства.

Отмечается, что пострадавший был доставлен в областную больницу, а о противоправных действиях со стороны сотрудников изолятора также сообщили арестованные и осуждённые, находящиеся в СИЗО.
Как сообщал NEWS.ru, Тахиржон Бакиев, отбывающий наказание в иркутской ИК-6, подвергся пыткам с изнасилованием при вероятном соучастии оперативников колонии. В ноябре 2020 года стало известно об изнасиловании кипятильником 29-летнего заключённого Кежика Ондара в стенах СИЗО-1 Иркутска. Данный инцидент послужил поводом для проверки регионального управления ФСИН и заведения четырёх уголовных дел в отношении его сотрудников, в том числе против двух оперативников из ИК-6.
Как и Тахиржон Бакиев, Кежик Ондар некогда отбывал наказание в ИК-15, заключённые которой в апреле 2020 года устроили бунт.
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Происшествия , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Иркутск , Иркутская Область
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