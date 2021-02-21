Российский бизнесмен умер в Дубае при загадочных обстоятельствах 

Проживавший в Дубае ОАЭ ) последние четыре месяца российский бизнесмен Станислав Другалев 7 февраля упал на машине с моста на дорожной развязке. Родственники в интервью Telegram -каналу Mash выразили мнение, что смерть носит криминальный характер.

Россиянин совместно с партнерами основал биржу криптовалюты Garantex. На протяжении последних месяцев он общался с бывшей женой Оксаной и говорил, что планирует вернуться в Москву в ближайшее время.

О смерти бывшего супруга женщина узнала от знакомого. «Я узнала в прошлый понедельник, мне позвонил наш друг, адвокат, товарищ Стаса, и сообщил, что получил информацию, что Станислав погиб. Подробностей никаких не было», — отметила она, добавив, что на второй день после происшествия получила сообщение с неизвестного номера, в котором некто предлагал ей купить информацию о смерти Другалева за 30 тысяч долларов (более двух миллионов рублей).

По ее словам, родные погибшего прилетели в Дубай, чтобы прояснить обстоятельства произошедшего, но в полиции им ничего рассказывать не стали.

Отмечается, что официальная причина смерти до сих пор не озвучена. Недоверие вызывает целый ряд фактов: в частности, известно, что Другалев не водил машину, новостей об аварии не было в местных СМИ. Кроме того, после смерти IT-бизнесмена бесследно исчезли его ноутбук и мобильный телефон.