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Два человека погибли и 10 пострадали при взрыве газа в доме в Петропавловске 

Газета.Ru 28 минут назад
Взрыв газа в Петропавловске: два человека погибли
Фото: МИА «Казинформ»/inform.kz
Взрыв с дальнейшим задымлением произошел в пятиэтажном доме в городе Петропавловске на севере Казахстана, передает агентство Казинформ.
Предполагается, что газовый баллон взорвался на первом этаже здания. Прибывшие на место спасатели зафиксировали сильное задымление и людей. Они сразу эвакуировали трех человек, однако двое погибли по дороге в больницу.

«Два человека погибли, 10 — пострадали», — уточнили в пресс-службе департамента по ЧС Северо-Казахстанской области.

На месте работают подразделения всех пожарных частей областного центра и оперативно-спасательного отряда — 60 человек и 14 единиц техники.
Всего из здания было эвакуировано 120 человек, их направили в ближайшую школу.
Ранее в супермаркете во Владикавказе произошел мощный взрыв из-за утечки газа.
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