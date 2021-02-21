Пассажиры устроили скандал на борту самолета в Новосибирске

Все новости на карте

Двое пассажиров утром 23 февраля устроили скандал на борту самолета, находившегося в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске . Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по факту публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции. Согласно информации ведомства, инцидент произошел рано утром 23 февраля.

Двое жителей Новосибирска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, использовали нецензурную речь при обращении к окружающим. Экипаж самолета вызвал полицейских.

"При попытке доставить подозреваемых в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении, они оказали сопротивление и применили насилие в отношении сотрудников транспортной полиции", — говорится в сообщении.

Когда мужчин доставили в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту, они продолжили оскорблять правоохранителей. В настоящее время оба фигуранта дела задержаны. Ранее сообщалось, что российские фигуристы опоздали на самолет из-за запершегося в туалете мужчины.