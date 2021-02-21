Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Два пассажира устроили скандал на борту самолета в Новосибирске 

Газета.Ru и ещё 5 21 февраля 2021
Пассажиры устроили скандал на борту самолета в Новосибирске
Фото: РИА НОВОСТИ
Двое пассажиров утром 23 февраля устроили скандал на борту самолета, находившегося в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по факту публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции. Согласно информации ведомства, инцидент произошел рано утром 23 февраля.
Двое жителей Новосибирска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, использовали нецензурную речь при обращении к окружающим. Экипаж самолета вызвал полицейских.

"При попытке доставить подозреваемых в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении, они оказали сопротивление и применили насилие в отношении сотрудников транспортной полиции", — говорится в сообщении.

Когда мужчин доставили в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту, они продолжили оскорблять правоохранителей. В настоящее время оба фигуранта дела задержаны. Ранее сообщалось, что российские фигуристы опоздали на самолет из-за запершегося в туалете мужчины.
Видео дня. Путин поздравил российских военных с Днём защитника Отечества
Газета.Ru: последние новости
Центральный аппарат СК получил дело экс-замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова Центральный аппарат СК получил дело экс-замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова Взрыв привел к повреждению двух магистральных трубопроводов в Оренбуржье Взрыв привел к повреждению двух магистральных трубопроводов в Оренбуржье В РФ участник одной из самых опасных банд 90-х вышел на свободу В РФ участник одной из самых опасных банд 90-х вышел на свободу
Комментарии 9
Происшествия , Кемерово , Кемеровская Область , Ленинградская область , Москва , Новосибирск , Новосибирская Область , Толмачево
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Украинская певица показала на видео рухнувший из-за снега потолок квартиры
01:40
Украинская певица показала на видео рухнувший из-за снега потолок квартиры
Происшествия Шоу-бизнес
Появилось видео с Путиным у Могилы Неизвестного Солдата
01:00
Появилось видео с Путиным у Могилы Неизвестного Солдата
Политика
Сервал дал отпор гепарду и попал на видео
03:31
Сервал дал отпор гепарду и попал на видео
Происшествия
Застрявшую в снегу скорую сняли на видео
00:58
Застрявшую в снегу скорую сняли на видео
Происшествия
Спасение провалившихся под снег туристов сняли на видео
00:40
Спасение провалившихся под снег туристов сняли на видео
Происшествия
Поздравление космонавтов Роскосмоса с Днем защитника Отечества сняли на видео
01:02
Поздравление космонавтов Роскосмоса с Днем защитника Отечества сняли на видео
Наука и техника
НАСА показало видео посадки ровера на Марс
03:25
НАСА показало видео посадки ровера на Марс
Наука и техника
Спасение застрявших на льдине детей сняли на видео
00:53
Спасение застрявших на льдине детей сняли на видео
Общество Происшествия
Работники гипермаркета попытались остановить буйного покупателя и попали на видео
00:37
Работники гипермаркета попытались остановить буйного покупателя и попали на видео
Общество Происшествия
Путин и Лукашенко прокатились на горных лыжах и снегоходах в Сочи и попали на видео
02:32
Путин и Лукашенко прокатились на горных лыжах и снегоходах в Сочи и попали на видео
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение