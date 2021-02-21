В Нигерии разбился военный самолет

Самолет разбился в воскресенье возле аэропорта столицы Нигерии Абуджи . Об этом сообщила нигерийская газета Vanguard

По свидетельствам очевидцев, пилот отвел самолет от жилых кварталов, он упал в поле и полностью сгорел. Издание публикует фотографии, на которых видно, что над местом падения машины поднимается густой дым. Данные о пострадавших пока не поступали.