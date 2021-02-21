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Воспитанники российского интерната избили одноклассницу и выставили на мороз 

Lenta.ru и ещё 3 13 часов назад
На Сахалине воспитанники интерната избили одноклассницу и выставили на мороз
Фото: ТАСС
В поселке Смирных на Сахалине воспитанники школы-интерната «Радуга» избили одноклассницу и выставили ее босиком и без куртки на мороз. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Девочку в одних носках обнаружила местная жительница, которая проезжала мимо на машине.

«15-летняя школьница стояла прямо на снегу, в одних носках и футболке, и это в мороз! Ее лицо было в крови, на руках ссадины», — рассказала женщина.

Подросток рассказала своей спасительнице, что одноклассники повалили ее на пол, били ногами, в том числе и по лицу, а затем выгнали на улицу. Когда местная жительница отвезла девочку в больницу, воспитатели интерната попытались забрать ее обратно. Однако врачи не отпустили пациентку из-за тяжелых травм.
Как уточняет издание, в учебном заведении ситуацию комментировать не стали. Региональное управление Следственного комитета (СК), в свою очередь, начало проверку. В ее ходе они установят причины происшествия, характер и тяжесть травм школьницы, а также дадут оценку действиям сотрудников интерната. Проверку начали и в местной прокуратуре.
Ранее на Сахалине подростки устроили драку со стрельбой и избили взрослого, который пытался их разнять. Школьники играли в снежки, в какой-то момент один из них достал пистолет, выстрелив в дверь подъезда, а также под ноги одному из мальчиков.
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Происшествия , СКР , Комсомольская правда , Кемеровская Область , Прокопьевск , Сахалинская Область
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