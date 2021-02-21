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Москва

Сотрудника прокуратуры ограбили в кафе в центре Москвы 

ТАСС и ещё 2 17 минут назад
Прокурора ограбили в ходе массовой драки в Москве
Фото: ТАСС
Неизвестные в кафе в центре Москвы в ходе массовой драки ограбили сотрудника службы ритуальных услуг и прокурора, похитив у них 300 тыс. рублей, Apple IPhone 11 Pro и прокурорское удостоверение. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию ночью 20 февраля поступило сообщение о массовой драке в кафе на Неглинной улице. Полицейские, прибыв на место, подтвердили данную информацию. К моменту их приезда на месте происшествия находились руководитель отдела ГБУ "Ритуал", сотрудник столичной прокуратуры и бизнесмен. "Сотрудники правоохранительных органов установили, что неизвестные избили трех мужчин, не нанеся при этом им серьезных травм, а затем похитили 300 тыс. рублей у ритуальщика, а также мобильный телефон Apple IPhone 11 Pro за 100 тыс. рублей и служебное удостоверение у сотрудника прокуратуры Москвы, после чего с похищенным с места преступления скрылись", — сказал собеседник агентства.
Полиция возбудила уголовное дело о грабеже (п. "г", "б", "а", ч. 2 ст. 161 УК РФ).
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Apple , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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