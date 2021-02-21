Семья ветерана осталась недовольна решением суда по Навальному

"Папа ожидал, что Навальный в своем последнем слове все-таки принесет ему свои извинения, но, к сожалению, этого не произошло. Напротив, он продолжил глумиться над пожилым человеком, оскорблять его и всю семью, а также из его уст неоднократно звучала новая клевета, иначе никак не назовешь его бесконечные утверждения в нашей финансовой заинтересованности от процесса… Поэтому удовлетворения исходом дела, конечно, нет", — сказала она.

Как напомнила Артеменко, ее отец сразу заявил, что его интересует только моральная сторона дела, потому что "офицер защищает свою честь, это святое". "Папа не подавал иск на возмещение морального ущерба, так как он требовал лишь принести извинения за клевету и оскорбления", — добавила она.

Собеседница агентства также сообщила, что в настоящее время ветеран чувствует себя неплохо, он окружен заботой детей, внуков и правнуков.

Мировой суд столичного района Южное Медведково в субботу обязал Алексея Навального выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

По ходу заседаний Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства — заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.

Сам Навальный не признает себя виновным в клевете и уже осужден на три с половиной года колонии по делу " Ив Роше ", в колонии ему предстоит отбыть около двух с половиной лет. Новый приговор не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.

Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.