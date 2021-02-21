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Более 20 человек спасли с отколовшейся льдины в Таганроге 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Более 20 человек спасли с отколовшейся льдины в Таганроге
Фото: ТАСС
По меньшей мере 20 человек оказались оторваны от берега на отколовшейся льдине в Таганрогском заливе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в районе Пушкинской набережной от береговой линии откололась льдина. В тот момент на ней находилось более двух десятков человек», — цитирует РИА «Новости» Волк.

Официальный представитель ведомства добавила, что люди не могли сойти на берег самостоятельно. Им на помощь отправились транспортные полицейские и сотрудники погрануправления. Всех людей удалось посадить на катера на воздушных подушках и доставить на сушу.
В пресс-службе мэрии Таганрога уточнили, что всего на берег высадили 21 человека. В числе спасенных оказались 11 несовершеннолетних. Операцию завершили вечером 20 февраля, передает ТАСС.
Также очевидцы сообщили, что еще порядка 10 человек оказались на отколовшейся льдине в районе Приморского парка. Всем жителям помог вернуться на сушу охранник парка. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Ранее на Сахалине около 600 рыбаков оказались отрезаны от берега из-за отколовшейся льдины в заливе Мордвинова.
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Происшествия , Ирина Волк , МВД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Ростовская Область , Таганрог
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