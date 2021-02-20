Прокурор назвала наказание Навальному слишком мягким

"Навальный приговорен к штрафу в 850 тыс. рублей, это наказание соответствует норме его статьи. Однако по сравнению с нормой, вступившей в силу 30 декабря 2020 года, это наказание является чрезмерно мягким. Новая норма предусматривает наказание за клевету с использованием интернета до двух лет лишения свободы. В случае совершения преступления после 30 декабря обвинение могло ориентировать суд на назначение наказания в виде реального срока лишения свободы", — сказала она.