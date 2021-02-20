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Москва

В прокуратуре прокомментировали приговор Навальному 

ТАСС и ещё 1 41 минуту назад
Прокурор назвала наказание Навальному слишком мягким
Фото: РИА Новости
Алексей Навальный избежал реального срока лишения свободы за клевету лишь благодаря тому, что его судили по старой версии этой статьи, предусматривающей более мягкое наказание. Об этом ТАСС заявила помощник прокурора Екатерина Фролова после оглашения приговора мирового суда.

"Навальный приговорен к штрафу в 850 тыс. рублей, это наказание соответствует норме его статьи. Однако по сравнению с нормой, вступившей в силу 30 декабря 2020 года, это наказание является чрезмерно мягким. Новая норма предусматривает наказание за клевету с использованием интернета до двух лет лишения свободы. В случае совершения преступления после 30 декабря обвинение могло ориентировать суд на назначение наказания в виде реального срока лишения свободы", — сказала она.

Навальный признан в субботу мировым судом Бабушкинского района Москвы виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), ему назначен штраф в размере 850 тыс. рублей. Прокурор просила оштрафовать его на 950 тыс. рублей, защита настаивала на оправдательном приговоре.
Стало известно, в какую колонию отправят Навального
По версии следствия, 2 июня Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признал. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.
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Происшествия , Екатерина Фролова , Алексей Навальный , Игнат Артеменко , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Москва
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