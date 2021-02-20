Навального оштрафовали на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана

Мировой суд столичного района Южное Медведково обязал Алексея Навального выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда.

"По совокупности преступлений [с учетом приговора по "Ив Роше"] назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 850 тысяч рублей", — объявила судья Вера Акимова.

Это чуть меньше, чем просила прокуратура — обвинение настаивало на штрафе в 950 тысяч рублей. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение десяти дней.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение десяти дней.

Суд пришел к выводу, что вина Навального доказана показаниями самого ветерана, его внука, сиделки и соседки, а также свидетелей, которые случайно обнаружили в интернете комментарии блогера и сообщили о них в Следственный комитет

Приговор также учитывает результаты экспертизы лингвиста, выступавшей на стороне обвинения. Экспертизу лингвиста защиты суд оценил критически — она, согласно приговору, "носит поверхностный характер". Доводы защиты о фальсификации подписей ветерана суд счел необоснованными.

Навальный не признает себя виновным в клевете и уже осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор, однако, не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.

Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет — год из 3,5 назначенных он уже отбыл.

В ходе процесса по клевете Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников процесса — заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.

Это привело к тому, что прокуратура попросила суд направить материалы в отношении блогера в Следственный комитет на проверку, не содержат ли они сами по себе еще один состав преступления. Решение по этому вопросу суд, как ожидается, огласит в конце процесса.

Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.