В США гражданина России обвинили в попытке финансирования терроризма

США гражданин России обвиняется в попытке финансирования террористической деятельности. Об этом сообщает 20 февраля пресс-служба министерства юстиции Соединённых Штатов.

По информации ведомства, коллегия присяжных суда в штате Калифорния одобрила предъявление 34-летнему Мурату К. обвинения в попытке оказания материальной помощи террористической группировке «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее мужчина был задержан сотрудниками ФБР и помещён под стражу.

Исходя из предъявленных обвинений, российскому гражданину в случае признания его виновным грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до $250 тысяч.