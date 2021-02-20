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В США гражданина России обвиняют в попытке финансирования терроризма 

ИА Regnum 21 минуту назад
В США гражданина России обвинили в попытке финансирования терроризма
Фото: ТАСС
В США гражданин России обвиняется в попытке финансирования террористической деятельности. Об этом сообщает 20 февраля пресс-служба министерства юстиции Соединённых Штатов.
По информации ведомства, коллегия присяжных суда в штате Калифорния одобрила предъявление 34-летнему Мурату К. обвинения в попытке оказания материальной помощи террористической группировке «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Ранее мужчина был задержан сотрудниками ФБР и помещён под стражу.
Исходя из предъявленных обвинений, российскому гражданину в случае признания его виновным грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до $250 тысяч.
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Происшествия , ФБР
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