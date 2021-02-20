Подросток покончила с собой в Петербурге

Санкт-Петербурге 14-летняя девочка совершила самоубийство, спрыгнув с 17 этажа многоэтажки в Парголово.

Как сообщает «Фонтанка», девочка увлекалась аниме. Родители ребенка — военные. Они не одобряли увлечение дочери.

Следователи выясняют причины трагедии.

Это уже 11-й случай самоубийств или их попыток, которые совершали несовершеннолетние любители аниме в 2021 году. Подобные случаи также происходили в Москве, Химках и Самаре. Всем детям было от 11 до 14 лет.

Как сообщал «Рамблер», накануне суд в Петербурге запретил еще пять аниме: «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок Маню», «Натюрморт в серых тонах» и «Аки и Сора». Ранее в январе суд запрещал к распространению аниме «Тетрадь смерти», «Инуяшики», «Токийский гуль» и «Эльфийская песнь».