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Под окнами многоэтажки в Петербурге нашли тело 14-летней любительницы аниме 

Вероника Полынина 32 минуты назад
Подросток покончила с собой в Петербурге
Фото: depositphotos.com
В Санкт-Петербурге 14-летняя девочка совершила самоубийство, спрыгнув с 17 этажа многоэтажки в Парголово.
Как сообщает «Фонтанка», девочка увлекалась аниме. Родители ребенка — военные. Они не одобряли увлечение дочери.
Следователи выясняют причины трагедии.
Это уже 11-й случай самоубийств или их попыток, которые совершали несовершеннолетние любители аниме в 2021 году. Подобные случаи также происходили в Москве, Химках и Самаре. Всем детям было от 11 до 14 лет.
Как сообщал «Рамблер», накануне суд в Петербурге запретил еще пять аниме: «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок Маню», «Натюрморт в серых тонах» и «Аки и Сора». Ранее в январе суд запрещал к распространению аниме «Тетрадь смерти», «Инуяшики», «Токийский гуль» и «Эльфийская песнь».
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