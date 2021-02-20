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Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана 

РИА Новости 43 минуты назад
Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана
Фото: РИА Новости
Мировая судья столичного района Южное Медведково признала Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда.

"Навальный совершил преступление, предусмотренное статьей 128.1 УК РФ (клевета)", — огласила решение судья Вера Акимова. Наказание, назначенное судом, станет известно позже.

В ходе процесса Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников процесса — заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.
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Это привело к тому, что прокуратура попросила суд направить материалы в отношении блогера в Следственный комитет на проверку, не содержат ли они сами по себе еще один состав преступления. Решение по этому вопросу суд, как ожидается, огласит в конце процесса.
В ходе первого сегодняшнего заседания Мосгорсуд признал законной отмену Навальному условного срока по делу "Ив Роше" и замену его на реальный, но внес зачел в срок все время, проведенное под домашним арестом (до этого два месяца не были учтены).
По итогам второго процесса будет оглашен приговор по клевете, однако эта статья не предполагает лишение свободы и не повлияет на продолжительность реального срока. Таким образом, Навальному предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет — год из 3,5 назначенных он уже отбыл.
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
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Комментарии 626
Происшествия , Ив Роше , Алексей Навальный , Вера Акимова , Игнат Артеменко , Владимир Путин , Гарри Поттер , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , СКР , РИА Новости
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