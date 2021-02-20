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Вооруженные ножами пьяные пассажиры напали на таксиста в Москве 

Павел Тиунов 38 минут назад
Вооруженные ножами пьяные пассажиры напали на таксиста в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве водитель такси отбился от двух нетрезвых пассажиров, угрожавших ему ножом, при помощи пистолета, сообщает Telegram-канал Mash. Они пошли в полицию и объявили себя потерпевшими.
Мужчины, которых водитель «Яндекс. Такси» посадил к себе в автомобиль сразу начали себя вести неадекватно. Один из них достал сигареты и начал курить прямо в салоне. Автомобилист призвал друзей к порядку, завязалась словесная перепалка.
Когда машина заехала в Лефортовский тоннель, самый буйный пассажир достал нож и попытался наброситься на водителя. Тот достал из бардачка пистолет, припугнул дебоширов и высадил их на обочину.

«У водителя не было никаких других возможностей себя защитить. Ему что, нужно было сидеть ждать, когда ему перережут горло, проткнут бок и заберут всё из машины и оставят умирать?» — прокомментировал ситуацию представитель московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.

Известно, что мужчины обратились в полицию, заявили, что ножа у них не было, что водитель первый начал угрожать пистолетом, а затем высадил их в процессе поездки, выкинув на проезжую часть личные вещи. Правоохранители проводят проверку.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пассажир столичного такси набросился с кулаками на водителя, который попросил его надеть маску в салоне авто. Инцидент произошел 17 февраля. Таксист рассказал, что, выполняя заказ, несколько раз указал мужчине на правила проезда: каждый пассажир должен находиться в салоне авто в маске. Просьбы придерживаться мер безопасности результата не возымели. Завязалась словесная перепалка, которая переросла в рукоприкладство. Пассажир несколько раз ударил водителя по голове. Тот впоследствии обратился с заявлением к правоохранителям. Полицейские назначили проведение доследственной проверки.
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