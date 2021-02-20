Около монастыря в Москве нашли три снаряда времен ВОВ 

Около Данилова монастыря в Москве найдены три снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник в экстренных службах рассказал агентству, что в настоящее время место находки оцеплено, туда едут специалисты по обезвреживанию боеприпасов.

Собственный собеседник в экстренных службах сообщил «360», что снаряды были обнаружены неподалеку от здания, в котором располагаются организация «Всемирный русский народный собор» и Всехсвятская церковь.

В первой половине февраля, как сообщал «Рамблер», на 5-й Кабельной улице, 29, строение 1, в Москве был найден предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны. В конце января три снаряда времен ВОВ были обнаружены на стройке в Проектируемом проезде №4062, 6, в столице.

В ноябре рабочий, гражданин иностранного государства, ремонтировавший крышу многоквартирного жилого дома в городе Гвардейске Калининградской области, нашел в неустановленном месте, предположительно, снаряд времен Великой Отечественной войны и стал отбивать его от грязи во дворе дома. Снаряд сдетонировал, в результате чего мужчина погиб.