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Около монастыря в Москве нашли три снаряда времен ВОВ 

Артём Кульша 1 час назад
Около монастыря в Москве нашли три снаряда времен ВОВ
Фото: РИА Новости
Около Данилова монастыря в Москве найдены три снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.
Собеседник в экстренных службах рассказал агентству, что в настоящее время место находки оцеплено, туда едут специалисты по обезвреживанию боеприпасов.
Собственный собеседник в экстренных службах сообщил «360», что снаряды были обнаружены неподалеку от здания, в котором располагаются организация «Всемирный русский народный собор» и Всехсвятская церковь.
В первой половине февраля, как сообщал «Рамблер», на 5-й Кабельной улице, 29, строение 1, в Москве был найден предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны. В конце января три снаряда времен ВОВ были обнаружены на стройке в Проектируемом проезде №4062, 6, в столице.
В ноябре рабочий, гражданин иностранного государства, ремонтировавший крышу многоквартирного жилого дома в городе Гвардейске Калининградской области, нашел в неустановленном месте, предположительно, снаряд времен Великой Отечественной войны и стал отбивать его от грязи во дворе дома. Снаряд сдетонировал, в результате чего мужчина погиб.
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