Летевший в Ханты-Мансийск самолет вернулся в Тюмень

Самолет, летевший в Ханты-Мансийск, вернулся в Тюмень из-за технической неисправности, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
" (В субботу — ред.) 20 февраля в аэропорту Тюмени произошла задержка рейса по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск авиакомпании Utair. Воздушное судно АТR 72. Рейс регулярный.
Рейс вылетел по расписанию в 7.45 (5.45 мск), возвращен в аэропорт Рощино. Причина возврата воздушного судна — техническая неисправность", — говорится в сообщении.
На рейс зарегистрировано 55 пассажиров, из них шесть детей.
Оказание услуг пассажирам находится под контролем Тюменской транспортной прокуратуры, уточняется в сообщении.