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Летевший в Ханты-Мансийск самолет вернулся в Тюмень из-за неисправности 

РИА Новости 1 час назад
Летевший в Ханты-Мансийск самолет вернулся в Тюмень
Фото: РИА Новости
Самолет, летевший в Ханты-Мансийск, вернулся в Тюмень из-за технической неисправности, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

" (В субботу — ред.) 20 февраля в аэропорту Тюмени произошла задержка рейса по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск авиакомпании Utair. Воздушное судно АТR 72. Рейс регулярный.

Рейс вылетел по расписанию в 7.45 (5.45 мск), возвращен в аэропорт Рощино. Причина возврата воздушного судна — техническая неисправность", — говорится в сообщении.

На рейс зарегистрировано 55 пассажиров, из них шесть детей.
Оказание услуг пассажирам находится под контролем Тюменской транспортной прокуратуры, уточняется в сообщении.
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