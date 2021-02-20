Под завалами на Норильской фабрике нашли двух погибших 

Рухнувший цех Норильской обогатительной фабрики заживо похоронил под собой двух рабочих, сообщает ТАСС. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в ночь с 19 на 20 февраля. Площадь обрушения составила около тысячи квадратных метров. Известно, что двое рабочих успели спастись, еще четверых из-под завалов вытащили спасатели. Один из них от полученных травм скончался в машине «скорой помощи». Позже сотрудники МЧС нашли тела еще двух погибших. На данный момент госпитализированы восемь рабочих.

Он подчеркнул, что усилия по соблюдению требований безопасности в компании не достаточны. По его словам, руководство компании не снимает с себя ответственности в произошедшем и в будущем намерено ужесточить порядки на подконтрольных предприятиях. Руководителя фабрики уже отстранили от занимаемой должности.