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Москва

Под завалами на Норильской фабрике нашли двух погибших 

Павел Тиунов 42 минуты назад
Рухнувший цех Норильской обогатительной фабрики заживо похоронил под собой двух рабочих, сообщает ТАСС. Возбуждено уголовное дело.
Трагедия произошла в ночь с 19 на 20 февраля. Площадь обрушения составила около тысячи квадратных метров. Известно, что двое рабочих успели спастись, еще четверых из-под завалов вытащили спасатели. Один из них от полученных травм скончался в машине «скорой помощи». Позже сотрудники МЧС нашли тела еще двух погибших. На данный момент госпитализированы восемь рабочих.
РИА Новости сообщает, что владелец «Норникеля», в структуру которого входит обогатительная фабрика, Владимир Потанин назвал причину трагедии.
Он подчеркнул, что усилия по соблюдению требований безопасности в компании не достаточны. По его словам, руководство компании не снимает с себя ответственности в произошедшем и в будущем намерено ужесточить порядки на подконтрольных предприятиях. Руководителя фабрики уже отстранили от занимаемой должности.
Правоохранители тем временем возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, приведшем к смерти двух и более человек. О грядущих проверках уже заявили представители региональной прокуратуры и Роспотребнадзора. Губернатор Красноярского края взял ситуацию под личный контроль.
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Происшествия , Видео , Владимир Потанин , Генпрокуратура РФ , МЧС , Роспотребнадзор , Норникель , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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