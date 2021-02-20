"В "Норильском никеле" этим вопросам [безопасности] уделяется серьезное внимание. Такие случаи сокращаются. Вкладываются большие средства. Видимо, усилий недостаточно. Мы, принимая ответственность, будем ужесточать требования по промышленной безопасности с целью недопущения подобного в дальнейшем", — сказал он.