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Москва

Потанин прокомментировал ЧП в цеху Норильской обогатительной компании 

ТАСС 53 минуты назад
Авария на Норильской обогатительной фабрике (входит в "Норникель") показывает, что усилий компании по предотвращению таких инцидентов недостаточно. Поэтому "Норникель" ужесточит требования по промышленной безопасности на своих объектах, сообщил журналистам президент "Норникеля" Владимир Потанин.

"В "Норильском никеле" этим вопросам [безопасности] уделяется серьезное внимание. Такие случаи сокращаются. Вкладываются большие средства. Видимо, усилий недостаточно. Мы, принимая ответственность, будем ужесточать требования по промышленной безопасности с целью недопущения подобного в дальнейшем", — сказал он.

Потанин также отметил, что авария на фабрике в Норильске произошла по причине грубого нарушения техники безопасности. Руководитель фабрики отстранен от своих обязанностей, добавил глава "Норникеля".
На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
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Происшествия , Видео , Владимир Потанин , Норникель
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