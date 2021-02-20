Водитель авто выжил после рухнувшего на него самолета

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США самолет потерпел крушение и рухнул на машину. Трагедия произошла в порту Лос-Анджелеса . Легкомоторное воздушное судно врезалось в буровую установку, после чего упало на автомобиль, за рулем которого в этот момент находился водитель. Кадры трагедии публикует телеканал «Москва 24».

По данным источника, управлявший самолетом пилот погиб на месте. Автомобилист чудом выжил в аварии, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.