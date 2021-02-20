В Ленобласти у мусорки нашли тело младенца 

Жители города Луга нашли тело новорожденного ребенка у мусорного контейнера, сообщает издание 47news.ru. Мать малыша ищут полицейские.

Страшную находку сделали жители частного сектора по улице Киевской. Тело младенца лежало в куче тряпок рядом с мусоркой. Люди вызвали полицию. Правоохранители предположили, что ребенка привезли из другого микрорайона. Тело направлено на экспертизу. Силовики устанавливают обстоятельства трагедии, пытаются выяснить личности родителей ребенка.

Ранее, как сообщал «Рамблер», житель Подольска, выгуливая собаку в лесополосе, обнаружил тело новорожденного ребенка. Собаковод нашел полиэтиленовый пакет, внутри которого оказался труп младенца. Мужчина вызвал полицию. На место обнаружения тела ребенка приехали следователи и криминалисты. Эксперты заявили, что смерть младенца наступила за 5-7 дней до обнаружения тела.

За несколько месяцев до этого 30-летняя жительница Москвы тайком похоронила своего полуторамесячного сына. По ее словам, ребенок скончался, оказавшись в постели ее матери с сожителем. После этого женщина поместила тело погибшего мальчика в детскую коляску, вывезла на электричке в Серпухов и закопала в лесополосе. О поступке москвички в полицию сообщил ее родственник, случайно узнавший об инциденте.