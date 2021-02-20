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Москва

Адвокат заявил, что Навального могут этапировать в колонию сразу после решения суда 

ТАСС 1 час назад
Алексея Навального могут этапировать в колонию сразу после решения Мосгорсуда о замене ему условного срока на реальный. Об этом ТАСС заявил его адвокат Вадим Кобзев.

"Теоретически, его могли отправить еще после решения первой инстанции. Навального могут отправить в колонию и сегодня, а могут — после решения по делу о клевете. Мы не знаем точно, когда это произойдет", — сказал Кобзев.

По словам адвоката, сторона защиты Навального обжалует решение Мосгорсуда о замене ему условного срока по делу "Ир Роше" на реальный.
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"Конечно, мы подадим кассационную жалобу на сегодняшнее решение Мосгорсуда", — сказал он.

Кобзев сообщил, что Навальный поведет в колонии немногим более двух с половиной лет после решения Мосгорсуда.

"С учетом сегодняшнего решения Мосгорсуда Навальному предстоит провести в неволе два года и шесть месяцев с небольшим хвостиком", — сказал Кобзев.

Ранее Мосгорсуд оставил в силе решение Симоновского суда о замене Навальному условного срока на реальный.
Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, осужденные к лишению свободы направляются для отбывания наказания не позднее 10 дней со дня получения администрацией следственного изолятора извещения о вступлении приговора суда в законную силу. До этого осужденный имеет право на краткосрочное свидание с родственниками или иными лицами. При этом администрация СИЗО ставит в известность о том, в какую колонию направлен осужденный, одного из родственников по выбору заключенного.
Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
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Происшествия , Видео , Ив Роше , Вадим Кобзев , Алексей Навальный , Мосгорсуд , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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