Замена Алексею Навальному (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.) условного лишения свободы на реальное по делу «Ив Роше» законна. Такое решение, как сообщает ТАСС, принял Московский городской суд.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», Навальный был признан виновным и приговорен к условному лишению свободы на 3,5 года по делу «Ив Роше». По версии следствия и суда, он руководил операциями, в рамках которых его брат Олег убедил представителей компании «Ив Роше Восток» заключить договор на осуществление транспортных услуг с фирмой «Главное подписное агентство» по завышенным ценам.
В начале февраля суд изменил Навальному условный срок на реальный по той причине, что он неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни. Сегодня Мосгорсуд признал это решение законным.
«Суд постановил зачесть в срок наказания время, проведенное осужденным Навальным с 28 февраля по 30 декабря 2014 года», — сообщил судья.
В июне Навальный назвал голубчиками, продажными холуями, позором страны и людьми без совести людей, которые снялись в ролике RT о голосовании по поправкам в Конституцию России, в том числе участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Следственный комитет возбудил против Навального уголовное дело о клевете в отношении ветерана. В настоящее время это дело рассматривается в суде.