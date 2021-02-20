В 2014 году, как сообщал «Рамблер», Навальный был признан виновным и приговорен к условному лишению свободы на 3,5 года по делу «Ив Роше». По версии следствия и суда, он руководил операциями, в рамках которых его брат Олег убедил представителей компании «Ив Роше Восток» заключить договор на осуществление транспортных услуг с фирмой «Главное подписное агентство» по завышенным ценам.

В начале февраля суд изменил Навальному условный срок на реальный по той причине, что он неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни. Сегодня Мосгорсуд признал это решение законным.

«Суд постановил зачесть в срок наказания время, проведенное осужденным Навальным с 28 февраля по 30 декабря 2014 года», — сообщил судья.