Мужчина встал на колени и призвал прекратить поддерживать Навального 

«Прекратите поддерживать преступника и изменника Родины Навального!» — призвал мужчина, стоя на коленях и перекрестился.

Он также отметил, что с 2010 года участвовал с Навальным в «Русских маршах», но сейчас уверен, что тот предатель.

«Ни один человек, если он гражданин России, не будет нести такую чушь и гадость против своей страны и своего народа», — пояснил мужчина.

«Рамблер» писал, что сегодня в здании Бабушкинского суда Москвы проходят сразу два заседания, связанные с Алексеем Навальным. Рассматривается апелляция на решение о замене ему условного срока на реальный, а также запланировано заседание по делу о клевете на ветерана.

Ранее Навальный был признан виновным и приговорен к условному лишению свободы на 3,5 года по делу « Ив Роше ». По версии следствия и суда, он руководил операциями, в рамках которых его брат Олег (в тот момент глава департамента внутренних почтовых отправлений филиала « Почты России ») убедил представителей компании «Ив Роше Восток» заключить договор на осуществление транспортных услуг с фирмой «Главное подписное агентство» по завышенным ценам.