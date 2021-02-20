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Мужчина встал на колени и призвал прекратить поддерживать Навального 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Мужчина встал на колени и призвал прекратить поддерживать Навального
Фото: РИА Новости
Мужчина опустился на колени у Бабушкинского суда и помолился о том, чтобы люди прекратили поддерживать учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, Алексея Навального. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Прекратите поддерживать преступника и изменника Родины Навального!» — призвал мужчина, стоя на коленях и перекрестился.

Он также отметил, что с 2010 года участвовал с Навальным в «Русских маршах», но сейчас уверен, что тот предатель.

«Ни один человек, если он гражданин России, не будет нести такую чушь и гадость против своей страны и своего народа», — пояснил мужчина.

«Рамблер» писал, что сегодня в здании Бабушкинского суда Москвы проходят сразу два заседания, связанные с Алексеем Навальным. Рассматривается апелляция на решение о замене ему условного срока на реальный, а также запланировано заседание по делу о клевете на ветерана.
Ранее Навальный был признан виновным и приговорен к условному лишению свободы на 3,5 года по делу «Ив Роше». По версии следствия и суда, он руководил операциями, в рамках которых его брат Олег (в тот момент глава департамента внутренних почтовых отправлений филиала «Почты России») убедил представителей компании «Ив Роше Восток» заключить договор на осуществление транспортных услуг с фирмой «Главное подписное агентство» по завышенным ценам.
Суд изменил Навальному условный срок на реальный из-за того, что тот неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни. При этом ЕСПЧ потребовал от российских властей немедленно освободить Навального.
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Происшествия , Ив Роше , Алексей Навальный , ЕСПЧ , Почта России , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ
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