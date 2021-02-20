"Я уже и не знаю, о чем говорить-то. Хотите, ваша честь, поговорю с вами о Боге, выкручу планку пафоса на максимум. Я верующий человек, и мне это сильно помогает, всё становится гораздо проще. Есть книжка, где четко написано, что я должен делать в каждой ситуации, я стараюсь ей следовать, от этого мне легче… Я не испытываю никаких сожалений о том, что я вернулся. Я сделал всё правильно, наоборот, я испытываю удовлетворение, потому что в какой-то сложный момент делал, как положено, заповеди не предал", — заявил Навальный в последнем слове.

"Сначала им важно запугать, доказать, что ты один. Эта вещь про одиночество важна, это цель власти. Отлично об этом сказала одна из замечательных философов Полумна Лавгуд из книги про Гарри Поттера: "Важно не чувствовать себя одиноким, потому что на месте Волан-де-Морта я бы хотела, чтобы ты чувствовал себя одиноким… Сила в правде, это самое важное, об этом повторяет вся страна", — добавил он.

Навальный также сказал, что хотел бы увидеть Россию богатой, "чтобы богатства распределялись справедливо".

"Хочу, чтобы было хорошее образование, чтобы за одну и ту же работу мы получали такую же зарплату, как и в странах ЕС", — заметил он.