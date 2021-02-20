Алексей Навальный при рассмотрении жалобы на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным сказал, что "выкрутит планку пафоса на максимум", рассказал о Боге, Гарри Поттере, процитировал крылатую фразу из фильма "Брат" и помечтал о зарплатах как в странах ЕС, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Я уже и не знаю, о чем говорить-то. Хотите, ваша честь, поговорю с вами о Боге, выкручу планку пафоса на максимум. Я верующий человек, и мне это сильно помогает, всё становится гораздо проще. Есть книжка, где четко написано, что я должен делать в каждой ситуации, я стараюсь ей следовать, от этого мне легче… Я не испытываю никаких сожалений о том, что я вернулся. Я сделал всё правильно, наоборот, я испытываю удовлетворение, потому что в какой-то сложный момент делал, как положено, заповеди не предал", — заявил Навальный в последнем слове.
"Сначала им важно запугать, доказать, что ты один. Эта вещь про одиночество важна, это цель власти. Отлично об этом сказала одна из замечательных философов Полумна Лавгуд из книги про Гарри Поттера: "Важно не чувствовать себя одиноким, потому что на месте Волан-де-Морта я бы хотела, чтобы ты чувствовал себя одиноким… Сила в правде, это самое важное, об этом повторяет вся страна", — добавил он.
Навальный также сказал, что хотел бы увидеть Россию богатой, "чтобы богатства распределялись справедливо".
"Хочу, чтобы было хорошее образование, чтобы за одну и ту же работу мы получали такую же зарплату, как и в странах ЕС", — заметил он.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН — по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.