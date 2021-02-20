Навальный заявил об отсутствии ущерба по делу «Ив Роше»

"Во время заседания по "Ив Роше" потерпевшие под протокол заявили: "Мы официально говорим, что обвиняемый не нанес нам никакого ущерба". Потом было решение ЕСПЧ, который отменил приговор по "Ив Роше". Сейчас же ЕСПЧ вынес решение о необходимости моего освобождения. А меня все судят и судят", — заявил Навальный.