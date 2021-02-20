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Москва

Начата внеплановая проверка расходов Минкультуры 

Lenta.ru 43 минуты назад
Начата внеплановая проверка расходов Минкультуры
Фото: РИА Новости
С середины февраля Генпрокуратура проводит внеплановую проверку Министерства культуры. Она касается трат бюджетных средств и предоставления субсидий, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.
Темы проверки сформулированы в письме ведомства к министру Ольге Любимовой. Прокуроры готовят список вопросов, на которые хотят получить ответ. Источник в министерстве утверждает, что там готовы предоставить любую информацию.
Как следует из Единого реестра проверок, в последний раз внеплановая проверка, касающаяся Минкультуры России, проводилась в ноябре 2019 года. Тогда московский главк МЧС должен был проверить исполнение выданного ранее предписания об устранении выявленного нарушения.
А последняя проверка по контролю расходов ведомства проведена в 2016 году по запросу депутата Госдумы Александра Агеева. Вскоре после нее уволился фигурант запроса Владимир Аристархов, занимавший на тот момент пост замминистра. Его брат являлся главой компании, которая неоднократно выигрывала проводимые Минкультуры тендеры.
В 2021 году министерство получило для распределения 142,2 миллиарда рублей. Среди них 806,8 миллиона проходят как запросы по государственным расходам, а 111,5 миллиона потратят в рамках госпрограммы «Развитие культуры».
Ранее Генпрокуратура проверила деятельность «Российского экологического оператора» (РЭО). Как оказалось, за два года своего существования компания, которую создали для курирования мусорной реформы, не смогла выработать пятилетнюю стратегию и, соответственно, до сих пор не имеет целевых показателей и ожидаемых результатов.
Вместе с тем расходы на выплаты сотрудникам РАЭ оказались более чем в два раза выше запланированного за счет урезания других статей. Прокуроры поручили Минприроды и РЭО устранить недочеты, а виновных в них уволить или вынести предупреждения. Материальные взыскания или уголовная ответственность не предусматриваются.
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Комментарии 1
Происшествия , Ольга Любимова , Владимир Аристархов , Минкультуры , Генпрокуратура РФ , МЧС , Госдума , Минприроды , РБК , Москва
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