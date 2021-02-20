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Мертвый бульдог прилетел в Шереметьево из Китая 

РИАМО 41 минуту назад
Мертвый бульдог прилетел в Шереметьево из Китая
Фото: РИА Новости
В аэропорту Шереметьево во время проведения пограничного ветеринарного контроля обнаружили мертвого американского бульдога, его тело отправили в лабораторию, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
Животное обнаружили без признаков жизни 8 февраля 2021 года. Вместе с ним перевозили собаку породы чау-чау. Питомцев везли из Китая.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что одна из собак (породы американский бульдог) не подает признаков жизни, роговицы глаз мутные, на свет зрачок не реагирует. Констатирована смерть», — говорится в сообщении.

Специалисты составили акт отбора образцов патологического материала. Труп животного направлен в ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» для проведения вирусологического исследования и исключения особо опасных заболеваний, в том числе бешенства.
На собаку породы чау-чау оформили ветеринарно-сопроводительные документы для карантина по месту регистрации под контролем государственной ветеринарной службы Московской области.
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Происшествия , Россельхознадзор , Аэропорт Шереметьево , Китай , Москва , Тульская Область
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